Отрисовкa фирменного стиля

Ищем художника с опытом работы и привлекательным портфолио для отрисовки фирменного стиля.

Задача сложная, но интересная. Оплата по договоренности, после беседы.

ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ на данном ресурсе НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. Извините, но на это нет времени.

Просьба отправлять письмом свое резюме, ссылки на портфолио и контактные данные по адресу:

[email protected]

Рассматриваются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОСКВА И ОБЛАСТЬ!!!

P.S. настоятельно-желателен художественный вкус, профильное образование. Рассмотрим все предложения, поступившие на почту. С интересными нам людьми выйдем на связь.