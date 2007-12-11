Отрисовкa фирменного стиля

Для сайта бесплатных объявлений с доменным именем Esoroka.ru(сайт пока не существует) необходимо придумать слоган. Яркий, запоминающийся, можно провокационный(в разумных пределах), состоящий из не более 4-х строк. Слоган будет использоваться при раскрутке сайта и будет его визитной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем художника с опытом работы и привлекательным портфолио для отрисовки фирменного стиля.
Задача сложная, но интересная. Оплата по договоренности, после беседы.
ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ на данном ресурсе НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. Извините, но на это нет времени.
Просьба отправлять письмом свое резюме, ссылки на портфолио и контактные данные по адресу:
Рассматриваются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОСКВА И ОБЛАСТЬ!!!
P.S. настоятельно-желателен художественный вкус, профильное образование. Рассмотрим все предложения, поступившие на почту. С интересными нам людьми выйдем на связь.
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