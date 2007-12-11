Отрисовкa фирменного стиля

Фирменный стильЗакрыт7 заявок275 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем художника с опытом работы и привлекательным портфолио для отрисовки фирменного стиля.

Задача сложная, но интересная. Оплата по договоренности, после беседы.

ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ на данном ресурсе НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. Извините, но на это нет времени.

Просьба отправлять письмом свое резюме, ссылки на портфолио и контактные данные по адресу:

[email protected]

Рассматриваются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОСКВА И ОБЛАСТЬ!!!

P.S. настоятельно-желателен художественный вкус, профильное образование. Рассмотрим все предложения, поступившие на почту. С интересными нам людьми выйдем на связь.

16 лет назад
work4time
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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