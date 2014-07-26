Презентация Коммерческого предложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт21 заявка147 просмотров

Необходимо изготовить презентацию Коммерческого предложения для рекламного агентства.

Кол-во страниц: 8-10 (ориентировочно)

подробное ТЗ прилагается

Фирменный стиль не создан

Есть готовый логотип

Работаем по предоплате 50/50

Бюджет обговариваем индивидуально

11 лет назад
GrandComplect
Матвиец 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фирменный бланк и визитка

    Фирменный бланк и визитка для компании «ЗакрепиМ», которая занимается реализацией высокотехнологичных материалов для склейки/крепежа. Цвета - белый, серый и красный. Шрифт жёсткий, технологичный, выдержанный. Основная группа ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Визитка

    Смена логотипа, чуть изменение стиля, есть старый вид для примера. Не для вашего портфолио.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание фирменного стиля, лого и слогана турфирмы

    $50

    Необходимо создать запоминающийся и эксклюзивный фирменный стиль, логотип, слоган для туристической компании( в перспективе сети компании). Преобладание цветов желтого, голубого, малинового, оранжевого, красного.

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный стиль + логотип + дизайн сайта

    $2500

    Название компании / сайта: Supply Parts (домен: supply.parts) Тематика компании / сайта: поставка запасных частей для спецтехники Назначение: сайт предназначен для покупателей и поставщиков запчастей для спецтехники. Покупатели оставляют заявки ...

    Фирменный стиль45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин одежды: разработка бренд-бука.

    Добрый день! Требуется ответственный дизайнер для разработки бренд-бука (фирменного стиля) магазина мультибрендовой одежды. Бренд-бук должен быть выполнен профессионально и с творческим подходом, фирменный стиль должен быть креативным, интересным и запоминающимся. Бюджет готовы обсуждать ...

    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание фирменного стиля

    $2500

    Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться. Подробного ТЗ пока нет. - Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не ...

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать корпоративный стиль + шаблон сайта

    Управляющая компания в сфере жилой недвижимости. Нужно разработать: 1. Логотип и корпоративный стиль (бланк письма, визитка, конверт, бланк объявления). 2. Адаптировать шаблон Joomla 3.0 под особенности деятельности компании

    Joomla
    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад