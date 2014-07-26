Фирменный бланк и визитка для компании «ЗакрепиМ», которая занимается реализацией высокотехнологичных материалов для склейки/крепежа. Цвета - белый, серый и красный. Шрифт жёсткий, технологичный, выдержанный. Основная группа ...
Презентация Коммерческого предложения
Необходимо изготовить презентацию Коммерческого предложения для рекламного агентства.
Кол-во страниц: 8-10 (ориентировочно)
подробное ТЗ прилагается
Фирменный стиль не создан
Есть готовый логотип
Работаем по предоплате 50/50
Бюджет обговариваем индивидуально
Заявки фрилансеров
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