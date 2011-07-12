Приватный проект для Гризалиной Елены

Изготовить элементы фирменного стиля: • логотип; • визитки мастерской, мастера; • вывеску; • макеты для каталога образцов: титульная страница, страница содержимого.
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Создание фирменного стиля - визитки, буклет, презентация, бланк, футболка и т.д.
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