Приватный проект для Гризалиной Елены

Фирменный стиль Елена разработала на основе логотипа, который был ею придуман ранее. Нам необходимо было, чтобы стиль был с одной стороны интересным. а с другой - сдержанным и солидным. Елене удалось очень точно рассчитать необходимый баланс. Елена обладает поразительным "чувством клиента". С ней легко работать, потому что она очень быстро улавливает суть пожеланий и реализует их на высочайшем уровне. Спасибо.