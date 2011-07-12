Приватный проект для Гризалиной Елены

$250
Фирменный стильЗавершен3 заявки155 просмотров
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Создание фирменного стиля - визитки, буклет, презентация, бланк, футболка и т.д.

12 лет назад
adiyankova
Елена 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$420
4 дня
Фирменный стиль Елена разработала на основе логотипа, который был ею придуман ранее. Нам необходимо было, чтобы стиль был с одной стороны интересным. а с другой - сдержанным и солидным. Елене удалось очень точно рассчитать необходимый баланс. Елена обладает поразительным "чувством клиента". С ней легко работать, потому что она очень быстро улавливает суть пожеланий и реализует их на высочайшем уровне. Спасибо.
На основе разработанного логотипа был сделан фирм стиль. Только положительные эмоции от работы! Спасибо за интресный проект и отличное сотрудничество!
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