Необходимо создать фирменный стиль для салона красоты Фирменный стиль должен быть выполнен в соответствии с интерьером заведения, поэтому стилистические зацепки интерьера должны явно переплетаться в фирменном стиле (геометрии, формы, цветовые решения). Основной акцент при ...
Разработать brandbook
Техническое задание доступно по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1F5Aa2gasvCVYha5_TOX565Mjb3M2Q6ckwiA6oSaZGj0/edit?usp=sharing
От кандидатов ожидаю стоимость и сроки реализации.
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