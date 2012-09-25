Разработать фирменный стиль

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Закрыт35 заявок172 просмотра

Добрый день, нужно разработать логотип и фирменный стиль для компании. Макеты визиток, фирменных бланков, папок, ручек. Срочно. Жду стоимость и портфолио

13 лет назад
tatashka2008
Наталья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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