Разработать методички

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Закрыт7 заявок159 просмотров

Разработать дизайн для нескольких методичек, которые будут рассылаться в электронном виде. Тема эзотерика и психология. Сделать в удобном для редактирования формате для чайников. Стильные, минималистичные с водяным знаком (защитой от копирования)

5 месяцев назад
znayka19
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