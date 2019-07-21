Разработать промо-продукцию!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки900 просмотров
#1$100

Для школы детского программирования  нужно разработать промо-продукцию с нашей символикой. 

  • сумка холщовая или тканевая
  • пенал
  • папка для бумаг
  • ручка
  • значок
  • расписание детских занятий
Так же ждем еще предложения) Это будет набор для наших учеников, которые в нашей школе учатся создавать игры и фильмы. 

Ссылка на наш сайт https://spb.algoritmika.org

Так же прилагаю наш бренд бук и того

6 лет назад
all-migration
Светлана 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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