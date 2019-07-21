# 1 — $ 100

Для школы детского программирования нужно разработать промо-продукцию с нашей символикой.

сумка холщовая или тканевая

пенал

папка для бумаг

ручка

значок

расписание детских занятий

Так же ждем еще предложения) Это будет набор для наших учеников, которые в нашей школе учатся создавать игры и фильмы.

Ссылка на наш сайт https://spb.algoritmika.org

Так же прилагаю наш бренд бук и того