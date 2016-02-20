Разработать визитку и фирменный бланк

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка116 просмотров

Надо разработать визитку и фирменный бланк, используя логотип крокотревел.

На визитке должен быть лого, ФИО, имейл, телефон, должность, адрес сайта

На фирменном бланке лого, название компании ООО КрокоТрэвел, адрес и телефон (вроде так оно обычно бывает :))

9 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$25
3 дня
В очередном проекте все шикарно! спасибо!
Работаем второй раз, впечатления от работы сугубо положительные! Спасибо за интересные проекты :)

Заявки фрилансеров

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад