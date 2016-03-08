Приветствую Вас, коллеги. Требуется разработать фирменный стиль буклета для выставки, подробности в файле. https://yadi.sk/i/aKWwznHOq7jqE
Разработка дизайн-концепции визуализации схемы движения транспорта
Разработка дизайн-концепции визуализации схемы движения транспорта (на примере одной ветки московского метро) в срок до 20:00 14.03.2016.
Техническое задание будет выслано претендентам, представившим наилучшие условия и наилучшее портфолио.
Заявки фрилансеров
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