Разработка фирменного стиля

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать дизайн 4-х коммерческих предложений. Всю текстовую информацию мы подготовим. (Она уже на 90 процентов готова) Ждём исполнителя, с опытом в разработке дизайна коммерческих предложений, готового приступить к работе уже сегодня и работать ...