Я ищу дизайнера для создания фирменного стиля для бренда ароматизированных свечей.

Необходимо разработать логотип, наклейки на свечи, упаковочные элементы, коробку, пакет и другие графические элементы.

Если у вас есть опыт в аналогичных проектах, пожалуйста, пришлите свои работы в личные сообщения.

Также сообщите ориентировочную стоимость вашей работы.