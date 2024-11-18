Разработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт7 заявок214 просмотров

Я ищу дизайнера для создания фирменного стиля для бренда ароматизированных свечей.

Необходимо разработать логотип, наклейки на свечи, упаковочные элементы, коробку, пакет и другие графические элементы.

Если у вас есть опыт в аналогичных проектах, пожалуйста, пришлите свои работы в личные сообщения.

Также сообщите ориентировочную стоимость вашей работы.

Создание логотипов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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