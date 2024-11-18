Требуется разработка логотипа, обложки и карточки товаров для создания фирменного стиля. Процесс включает согласование стоимости, предоставление вариантов дизайна и доработку выбранных решений. Исходники будут высланы после оплаты, условия обсуждаются через платформу Weblancer.
Разработка фирменного стиля
Я ищу дизайнера для создания фирменного стиля для бренда ароматизированных свечей.
Необходимо разработать логотип, наклейки на свечи, упаковочные элементы, коробку, пакет и другие графические элементы.
Если у вас есть опыт в аналогичных проектах, пожалуйста, пришлите свои работы в личные сообщения.
Также сообщите ориентировочную стоимость вашей работы.
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