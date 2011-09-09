Разработка фирменного стиля

Здравствуйте многоуважаемые господа!

Нужно разработать фирменный стиль нашего предприятия, с последующим дизайном сайта, разных бланков...

Желательно поближе к ретро!

Есть логотип и работающий сайт http://www.landcentre.com.ua

При выборе исполнителя будут рассматриваться кандидатуры которые сделают краткое предложение, а не ссылку на свое портфолио. Работы много от.. и до!