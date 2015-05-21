Разработка фирменного стиля

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен9 заявок234 просмотра

Добрый день.

Софтверной Фирме требуется разработка фирменного стиля. Нам необходимо получить:

* дизайн визитки

* шаблон для презентаций: для Microsoft Power Point, OpenOffice/LibreOffice Impress

* фирменный бланк: для Microsoft Word, OpenOffice/LibreOffice Writer

* дизайн таблички на дверь офиса размером 230х140мм

* дизайн сайта: нужна идея дизайна; верстку сайта сделаем сами.

Логотип у нас уже есть: см. в приложении. Исходники в векторном формате вышлю.

Пожалуйста, предлагайте свои услуги!

10 лет назад
open-dev
Баринов 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$150
5 дней
От сотрудничества с Надеждой только положительные впечатления. Все просьбы и замечания учтены, работа выполнена в срок. Спасибо!
Благодарю за сотрудничество! Понравилось работать с Артёмом, хороший заказчик. Быстрая оплата, приятное общение. С удовольствием ещё посотрудничаю :)

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад

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