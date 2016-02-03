Здравствуйте уважаемые дизайнеры для сайта http://topstock.online/ необходимо отрисовать лого и сделать визитку. Предлагайте цены и сроки!
Разработка фирменного стиля
Разработка фирменного стиля компании на основе логотипа
Заявки фрилансеров
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