Имеется макет визитной карточки в eps и ai. Необходимо соблюдая стилистику, добавить новое направление деятельности (см. нижнюю строчку в текстовых блоках newtxt.txt) и логотип Smoothie.ru. Направление не основное, поэтому второй логотип может быть меньше размером. Также изменился адрес. ...
Разработка фирменного стиля
Необходима разработка визиток, бланков и пр. на базе дизайна существующего сайта компании. Логотип должен остаться таким же, но его надо стилистически доработать. Концепция работы должна основываться на material design с его "плоскостью" и, как следствие, c семейством шрифтов Roboto и Myriad pro. Цветовые решения также определены дизайном сайта.
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