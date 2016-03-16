Разработка фирменного стиля

Необходима разработка визиток, бланков и пр. на базе дизайна существующего сайта компании. Логотип должен остаться таким же, но его надо стилистически доработать. Концепция работы должна основываться на material design с его "плоскостью" и, как следствие, c семейством шрифтов Roboto и Myriad pro. Цветовые решения также определены дизайном сайта.