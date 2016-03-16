Разработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка102 просмотра

Необходима разработка визиток, бланков и пр. на базе дизайна существующего сайта компании. Логотип должен остаться таким же, но его надо стилистически доработать. Концепция работы должна основываться на material design с его "плоскостью" и, как следствие, c семейством шрифтов Roboto и Myriad pro. Цветовые решения также определены дизайном сайта. 

9 лет назад
mashtoz
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$25
5 дней
Все четко, по делу и в срок.
Четко сформулированное ТЗ и своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать макет визиток

    Имеется макет визитной карточки в eps и ai. Необходимо соблюдая стилистику, добавить новое направление деятельности (см. нижнюю строчку в текстовых блоках newtxt.txt) и логотип Smoothie.ru. Направление не основное, поэтому второй логотип может быть меньше размером. Также изменился адрес. ...

    Фирменный стиль6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание флаера, визиток, плаката, постера и фирм. бланка

    Необходим дизайн и подготовка для печати (текст и изображения предоставляются): Двусторонний флаер DIN A4 297x210 мм Формат данных: 299x212 мм  Две визитные карточки 85x55 мм Формат данных: 87x57 ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа, фирменного стиля.

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Существует мастерская по изготовлению мебели и фасадов. Есть желание продвинуться в сторону изготовления именно фасадов и предоставление услуг по покраске. Для воплощения данной идеи требуется следующее: разработать стиль, цветовую гамму для ...

    Фирменный стиль22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка фир.стиля ИТ компании

    $100

    Разработка фир.стиля (логотип, визитка, бланк, шаблон презентации). Бриф во вложении. Необходимо подписание договора на отчуждение прав на разработанные элементы, в случае победы. Дополнительные вопросы приветствуются.

    Фирменный стиль8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Собрать KV из готовых элементов и сделать подачу

    Привет! Есть готовые элементы: ЛоготипШрифтыСлоганИзображение продукта (несколько вариантов)+ все это оформлено в бренд-бук. Нужно собрать из этих элементов просчтейших Key Visual, а затем показать его подачу на нескольких ...

    Фирменный стиль7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайн проекта для FitMania (Кор. цвета, шрифты, лого ...)

    Уважаемые дизайнеры! Компания FitMania ищет специалистов для разработки корпоративного стиля и общего дизайн проекта для нашего старт-апа. Рассмотрим возможность долгосрочного сотрудничества на правах полноценного долевого участника в юр. лице. ...

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фирменный стиль

    Есть лого (в кореле, готовый) и цветовое решение, нужно сделать макет визитки, образец для презентаций и бланков (шапки документов).

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль для студии свадебной флористики

    Предпочитаемые цвета: цветной; пастельные тона (возможно: коралловый, персиковый, лазурный, голубой, розовый) Ассоциации: женственность, молодость, стиль, игривость, тонкости Название обыгрываемое в логотипе: Студия Татьяны Ким Ориентирован на: невеста и жених (девушка 90%, мужчина 10%) ...

    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад