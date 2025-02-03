Разработка фирменного стиля для адвокатского бюро

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок330 просмотров

Требуется графический дизайнер для создания фирменного стиля адвокатского бюро. Необходимы услуги по разработке логотипа, полиграфии и каталогов.

Разработка фирменного стиляСоздание логотипов
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
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10 часов назад
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2 месяца назад
#1
Фирменный стиль
Рита
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Ангелина
 
24 года
2 месяца в сервисе
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10 дней назад
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Артём
 
32 года
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5 часов назад
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2 месяца назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
78 отзывов
2 месяца назад