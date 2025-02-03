Разработка фирменного стиля для бренда свечей

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок200 просмотров

Требуется дизайнер для создания фирменного стиля для нового бренда свечей. Необходимо разработать логотип, цветовую палитру и другие элементы визуальной идентичности. Ждем креативные идеи и примеры работ.

Создание логотипов
2 месяца назад
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