Разработка фирменного стиля для магазина техники Apple

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок272 просмотра

Нужен графический дизайнер для разработки фирменного стиля магазина по продаже техники Apple, магазин находится в Москве. Сделать необходимо новый логотип, подобрать новую цветовую палитру и разработать фирменный стиль.

Создание логотипов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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