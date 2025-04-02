Необходимо создать логотип и разработать фирменный стиль для компании. Ищется опытный графический дизайнер, который предоставит примеры своих работ. Важна оригинальность и соответствие современным тенденциям дизайна.
Разработка фирменного стиля для магазина техники Apple
Нужен графический дизайнер для разработки фирменного стиля магазина по продаже техники Apple, магазин находится в Москве. Сделать необходимо новый логотип, подобрать новую цветовую палитру и разработать фирменный стиль.
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