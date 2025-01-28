Разработка фирменного стиля и логотипа для проекта по психологии

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок298 просмотров

Необходим дизайнер для разработки фирменного стиля и логотипа для онлайн-проекта по психологии. Основные требования: использование мягких форм и текстур, создание уютного впечатления, работа с 3D графикой. Бюджет от 10000 до 30000 в зависимости от опыта и портфолио.

Создание логотипов
3 месяца назад
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Фирменный стиль
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