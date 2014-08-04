Разработка фирменного стиля по логотипу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрытнет заявок92 просмотра

Разработать фирменный стиль по имеющемуся логотипу.

Необходимы:

1) Визитка: стандартный размер, минимальное расстояние от краев до текста - 3 мм. Односторонний (лого + текст) и двухсторонний вариант (лого и текст на разных сторонах).

2) Фирменный бланк

11 лет назад
Tatatelos
Кирилл 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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