Логотип есть, исходник в cdr. На его основе надо создать фирменный стиль. Нужный набор: конверт бланк визитка и специфичные файлы: договор заказчику (wordl) заявка перевозчику (excel) заявка ...
Разработка фирменного стиля по логотипу
Разработать фирменный стиль по имеющемуся логотипу.
Необходимы:
1) Визитка: стандартный размер, минимальное расстояние от краев до текста - 3 мм. Односторонний (лого + текст) и двухсторонний вариант (лого и текст на разных сторонах).
2) Фирменный бланк
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать макет визитки для печати по существующей картинке (максимально приближенно). Примера визитки нет, исходника тоже нет. Только картинка в формате jpg. На выходе должен быть макет готовый к печати (требования к макету ...Завершен11 лет назад
Необходимо разработать брендбук, не паспорт стандартов, не фирменный стиль, а именно брендбук!! Прошу внимательно ознакомиться с прикрепленным ТЗ, после чего сориентировать по стоимости работы и срокам. Бюджет по договоренностиФирменный стиль13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн двухсторонней визитки. Одна сторона: Название услуги: "Установка и монтаж водонагревателей и бойлеров"оперативно, профессионально, гарантийное обслуживание+ контактные данные+рисованная картинка как в примере в файле. +QR-код с контактными данными. ...Закрыт11 лет назад
Необходимо скреативить стильную визитку. Двусторонняя. Частный предприниматель, область деятельности - реклама, маркетинг, бизнес-консалтинг, социальные проекты. На первой стороне кроме дизайна - Имя-Фамилия, телефон, емейл, сайт, еще одна строчка для доп.информации (семизначная цифра), указание ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1500
Главная цель портала - предоставить посетителям максимальный объём объективной информации обо всех аспектах православия. С уклоном в энциклопедичность со множеством полей, нежели в наборы бесконечных текстов как в википедии. ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! В брендбуке 38 страниц. Надо поменять основные цвета (был бирюзово-серый, стал фиолетово-серый). Поменялся ключевой цвет в логотипе. Надо в ближайшие сутки сделать - 5 пробных страниц брендбука (визитки, бланки, ручки - например), а потом ...Завершен11 лет назад
Для нового проекта надо разработать фирменный стиль включающий в себя: Логотип, знак, торговая марка Персональная визитная карточка Корпоративная визитная карточка Фирменные цвета (цветовая палитра) Фирменный шрифт Фирменный бланк,и его ...Завершен11 лет назад
Требуется создать бренд-бук компании. Срок 9 дней подробности по скайпу.Фирменный стиль14 заявокЗакрыт11 лет назад