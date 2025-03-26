Разработка логотипа и фирменного стиля

Требуется дизайнер для создания бренд-айдентики и брендбука с нуля. Необходимо разработать миссию, ценности, тон коммуникации, а также логотип, цветовую палитру, шрифты, паттерны и иконки. Также нужно оформить гайд по использованию для соцсетей, упаковки, презентаций и сайта.