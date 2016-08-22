Редизайн логотипа и фирменный стиль.

$250
Фирменный стильЗакрыт33 заявки329 просмотров
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Необходимо сделать редизайн логотипа и разработать элементы фирменного стиля. Полное задание в приложении.

7 лет назад
komov
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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