Редизайн визиток

$44
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен4 заявки123 просмотра

1) Сделать 3 варианта редизайна визиток во вложении. 2) заполнить 5 визиток сотрудников. 3) создать корпоративную визитку

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад
$44
3 дня
Работаем не первый раз. Отличный исполнитель. Настоящий профессионал. Все в срок, всегда красивый дизайн со вкусом. Всем рекомендую!!!
Сотрудничаем не в первый раз, всё как, всегда.. "чётко" , грамотно и с моментальной оплатой...

Заявки фрилансеров

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад

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