Нужно сделать Дизайн фирменного стиля - Редизайн легкий лого - Паттерн - Визитка - Подарочный сертификат Все задания и идеи в приложении. Жду от вас сроки и ...
Редизайн визиток
1) Сделать 3 варианта редизайна визиток во вложении. 2) заполнить 5 визиток сотрудников. 3) создать корпоративную визитку
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