Здравствуйте, нужно сделать визитку и шапку для ворда Тз в в файле ) Если что то нужно, пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать пять баннеров размеры 940x470 для главной страницы для товаров следующих производителей.
ALIZE (http://alize.gen.tr/index_rus.php),
YarnART (http://www.yarnart.info/default.aspx красивый сайт дизайн),
GAZZAL (http://www.gazzal.net/?)
MADAME TRICOTE (http://www.madametricoteparis.com/)
Сумыкамволь (http://sumykamvol.com)
- Похожие заказы
- $50Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Общественной организации необходимо указать услугу. Сам стиль уже есть, исходя из него необходимо разработать: конверт, визитку, бланк, папку. Пишите ваши предложения по цене и срокам, а также не забудьте приложить портфолио. Спасибо большое.Завершен10 лет назад
Необходимо доработать фирменный стиль на базе готового шаблона templatemonster (логотип, оформление визиток): русифицировать текст, изменить цветовое оформление, схему расположения надписей и т.п. образец в приложенном файле. конкретные изменения сообщу исполнителюЗавершен10 лет назад
Нужно разработать фирменный стиль. В частности интересует Буклет и Каталог продукции (светодиодное оборудование).Фирменный стиль15 заявокЗакрыт10 лет назад
Уважаемые фрилансеры предлагаю Вам разработать фирменный стиль интернет-магазина чая. От Вас жду предложения цены и сроки.Завершен10 лет назад
Необходимо разработать дизайн визитки для магазина холодильного оборудования. Пишите предложения по срокам и сумме.Фирменный стиль13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется разработать макет визитки для фото студии. Визитка должна подчеркивать стиль и имидж студии. Визитка должна быть корпоративная, т.е. с именем и должностью. Оставляйте цены и сроки. СпасибоЗакрыт10 лет назад
- $60
Нужно разработать образци использования фирменного стиля — визитка, бланк, конверт Макет логотипа прилагаю. Пока это веб студия. В будущем — это компания, которая специализируется на создании интернет-бизнеса «с нуля» и «под ключ»: анализ рынка + разработка концепции ...Завершен10 лет назад
Сделать векторную визитку для печати по эскизу в приложение он и логотип есть в векторе исходники его я предоставлю от вас сроки и бюджет реализацийЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип, визитку, бланк компании, конверт. Название компании — ООО «Бонитон» (Boniton). Компания будет заниматься продажами тканей и домашнего текстиля (тюль, портьера, готовые изделия (КПБ, шторы) и сопутствующие товары).Завершен10 лет назад