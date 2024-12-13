Создание бренд-дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки345 просмотров

Необходимо создать уникальный бренд-дизайн, который будет отражать суть и ценности компании. Ищется профессионал с большим опытом и креативным подходом к работе. Оплата будет обсуждена по договоренности.

4 месяца назад
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