Сервис по ремонту Apple техники на Бали ищет дизайнера для подготовки презентаций, создания фирменной брошюры и визиток. Работы должны быть выполнены в современном минималистичном стиле на русском и английском языках. Обязателен опыт в создании подобных материалов и предоставление портфолио. Оплата будет договорной.