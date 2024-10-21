Создание фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт3 заявки157 просмотров

Я ищу дизайнера-иллюстратора для создания фирменного стиля.

Работы должны быть в модном минимализме, также потребуется отрисовка маскота.

Опыт работы и портфолио обязательны.

Оплата гарантируется.

Если у вас есть знакомые талантливые дизайнеры, пожалуйста, дайте знать.

Создание иллюстраций
6 месяцев назад
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Фирменный стиль
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