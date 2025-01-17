Создание фирменного стиля

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт3 заявки281 просмотр

Школе английского языка требуется креативный дизайнер со свежим взглядом для создания запоминающегося фирменного стиля. Необходимо умение работать в Figma и с 3D моделями. Срок выполнения задания составляет около одного месяца, зарплата 20 000 по договоренности, возможное сотрудничество на долгий срок.

3D-моделированиеFigma
4 месяца назад
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Никита
 
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Михаил
 
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4 месяца назад
#1
Фирменный стиль
Анастасия
 
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год в сервисе
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4 месяца назад
4 месяца назад