Ищется дизайнер для разработки визуального контента для клиники. Необходимы креативные идеи и опыт в создании фирменного стиля. Проект включает создание различных материалов для использования в клинической среде.
Создание фирменного стиля
Школе английского языка требуется креативный дизайнер со свежим взглядом для создания запоминающегося фирменного стиля. Необходимо умение работать в Figma и с 3D моделями. Срок выполнения задания составляет около одного месяца, зарплата 20 000 по договоренности, возможное сотрудничество на долгий срок.
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