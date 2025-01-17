Школе английского языка требуется креативный дизайнер со свежим взглядом для создания запоминающегося фирменного стиля. Необходимо умение работать в Figma и с 3D моделями. Срок выполнения задания составляет около одного месяца, зарплата 20 000 по договоренности, возможное сотрудничество на долгий срок.