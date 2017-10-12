Создание фирменного стиля для мероприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен6 заявок271 просмотр

Необходимо создать фирменный стиль для мероприятия:

 - баннер

- магниты

-листовки

и тд.

подробности в личку

8 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$150
10 дней
Очень приятный исполнитель) всегда на связи. Лоялен к правкам. выполняет работу в срок. В будущем буду обращаться еще)
Интересный проект, конструктивное и приятное общение. Все прошло успешно! Наташа очень компетентный и надежный заказчик. Все обязательства выполнены в полном объеме. Спасибо за предоставленную работу!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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