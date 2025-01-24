Создание логобука для маркетингового агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок215 просмотров

Требуется дизайнер для разработки логобука для маркетингового агентства. В логобук должны входить: логотип, фирменные цвета, шрифты, а также информация о допустимых и недопустимых вариантах использования элементов фирменного стиля.

Создание логотипов
3 месяца назад
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#1
Фирменный стиль