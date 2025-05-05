Ищется дизайнер для ребрендинга автоспортивной команды. Необходимо создать новый логотип и фирменный стиль, а также подготовить дизайн для мерча. Требуется портфолио с примерами айдентики и опыт в создании фирменных стилей. Опыт в спортивной или автоспортивной сфере будет плюсом.