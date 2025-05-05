Создание мини-брендбука для использования логотипа в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Открыт2 заявки19 просмотров

Требуется дизайнер для создания мини-брендбука, включающего использование логотипа на различных носителях для социальных сетей. Задача заключается в формулировании основ типографики, отступов и первичных требований для материалов в соцсетях. Проект зарубежный, на английском языке, для Дубая.

18 часов назад
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Евгени
 
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