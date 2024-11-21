Создать фирменный бланк

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Завершен3 заявки23 просмотра

Для благотворительно фонда необходимо создать фирменный бланк.

Блан дожен содержать стандартную информацию.

Название Органицазии, адрес, сайт, телефон, реквизиты.

Бланк хочется видеть современным.

Финальный результат Файл Шаблона для MS Word цвет и чб.

Во вложении варианты логотипа.

Сроки и цену оставляйте в заявке.

Разработка фирменного стиля
5 месяцев назад
d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
5 месяцев назад
$15
2 дня
Escrow
Отлично выполненная работа! Остался доволен сотрудничеством.
Все отлично. Благодарю за доверие. Рада была сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
5 месяцев назад
#1
Фирменный стиль
AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
5 месяцев назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
5 месяцев назад
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