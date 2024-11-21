Требуется разработать стильный и минималистичный дизайн для нескольких методичек на темы эзотерики и психологии. Формат должен быть удобным для редактирования, с водяным знаком для защиты от копирования. Подходящие работы для начинающих приветствуются.
Создать фирменный бланк
Для благотворительно фонда необходимо создать фирменный бланк.
Блан дожен содержать стандартную информацию.
Название Органицазии, адрес, сайт, телефон, реквизиты.
Бланк хочется видеть современным.
Финальный результат Файл Шаблона для MS Word цвет и чб.
Во вложении варианты логотипа.
Сроки и цену оставляйте в заявке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Задача включает создание фирменного стиля для производственной компании, разработку логотипа и ключевого визуала. Необходимо оформить рекламные материалы online и offline, включая баннеры, каталоги и презентации, а также дизайн для социальных сетей (Instagram, Facebook, Telegram).Фирменный стиль11 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $5
Требуется помощь в создании простого логотипа и визитки для формирования фирменного стиля. Ожидается креативный подход и качественное исполнение. Убедитесь, что дизайн отвечает современным тенденциям и требованиям бренда.Фирменный стиль11 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для разработки уникальной упаковки портфолио компании, занимающейся созданием сайтов. Необходимо создать концепцию и реализовать дизайн, отражающий фирменный стиль. Требуется опыт в креативных упаковках. Просьба предоставить примеры работ, стоимость и сроки выполнения.Фирменный стильнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер-иллюстратор для разработки фирменного стиля в модном минимализме. Необходима отрисовка маскота. Обязателен опыт работы и наличие портфолио. Оплата гарантируется.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер в брендинговую компанию для срочного заказа в Дубае. Опыт в создании брендовых идентификаций, упаковки и рекламных материалов обязателен. Ищем креативные идеи и высокую скорость выполнения задач.Фирменный стиль6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется дизайнер для разработки ключевого визуала и элементов айдентики бренда. Необходим опыт в создании инфографики, рекламных и презентационных материалов, а также проектирование интерфейсов для сайтов и мобильных приложений. Уверенное владение Adobe Photoshop, Illustrator, Figma и другими программами обязательно. Работа удаленная с возможностью карьерного роста.Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для создания фирменного стиля для студии массажа. В предложении необходимо указать условия работы, ссылки на портфолио и стоимость. Бюджет обсуждается.Фирменный стиль4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется графический дизайнер для разработки брендбука для элитного тайского СПА салона. Необходим утонченный и элитный стиль работы. Присылайте портфолио с кейсами.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Ищется графический дизайнер для выполнения учебных проектов, включая создание логотипов, презентаций и брендбуков. Необходимы навыки работы с Figma и Adobe Illustrator. Подходит для начинающих специалистов. Присылайте портфолио и подтверждение навыков работы с указанными программами.Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад