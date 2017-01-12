Создать обложку + меню для группы ВК

Необходимо сделать оформление для группы ВК.

Создать обложку для группы ВК (Логотип есть ) и

меню для группы ВК. Меню не НУЖНО создавать отдельным баннером , нужно просто фон с кнопками, поэтому плачу за это меньше , чем за полное меню

Тематика проекта : женский тренинг. Обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в себе,

построение гармоничных отношений.

Главное, чтобы выглядело дорого и солидно , никаких дешевок быть не должно.

Все должно быть выдержанно в одном стиле.

Пишите СРАЗУ пожалуйста ваши цены.