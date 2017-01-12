Создать обложку + меню для группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт9 заявок177 просмотров

Необходимо сделать оформление для группы ВК. 

Создать обложку для группы ВК (Логотип есть ) и 

меню для группы ВК. Меню не НУЖНО создавать отдельным баннером , нужно просто фон с кнопками, поэтому плачу за это меньше , чем за полное меню 

Тематика проекта : женский тренинг. Обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в себе, 

построение гармоничных отношений. 

Главное, чтобы выглядело дорого и солидно , никаких дешевок быть не должно. 

Все должно быть выдержанно в одном стиле. 

Пишите СРАЗУ пожалуйста ваши цены. 

8 лет назад
kail063
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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