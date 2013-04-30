Нужно разработать бренд бук и фирменный стиль компании. по примеру уже имеющего бренд бука. Имеется логотип.
Визитка проекта фудибокс
должна отражать основную идею проекта и стиль - органической, натуральной еды. цветовая гамма - коричневая, бумага - крафт.Логотип и подпись под логотипом - Модные вкусы.
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