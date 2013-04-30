Визитка проекта фудибокс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка70 просмотров

должна отражать основную идею проекта и стиль - органической, натуральной еды. цветовая гамма - коричневая, бумага - крафт.Логотип и подпись под логотипом - Модные вкусы.

12 лет назад
foodybox
Татьяна 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Быстро, качественно и в кратчайшие сроки. Галя предложила нам очень необычное и интересное решение, наши визитки нравятся всем нашим партнерам, а главное нам. Приятно иметь дело с профессионалом. Очень рекомендуем!
Хороший человек и приятная заказчица) любо дорого работать)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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