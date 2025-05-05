Візуалізація технічного каталогу

$100
  1. Биржа фриланса
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Открыт2 заявки10 просмотров

3DВізуалізація технічного каталогу 3D

Потрібно зробити каталог з технічною інформацією "Алюмінієвих систем під стіноів панелі". Приклад скину в особисті. Ціну обговоримо. Пишіть,будемо раді співпраці.

Визуализация объектов
11 часов назад
Олена
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