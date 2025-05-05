Ищется дизайнер для разработки мини-брендбука, включающего использование логотипа на различных носителях для соцсетей. Необходимо сформулировать основы типографики, отступов и требования к материалам. Проект международный, на английском языке, ориентирован на рынок Дубая.
Візуалізація технічного каталогу
3DВізуалізація технічного каталогу 3D
Потрібно зробити каталог з технічною інформацією "Алюмінієвих систем під стіноів панелі". Приклад скину в особисті. Ціну обговоримо. Пишіть,будемо раді співпраці.
Заявки фрилансеров
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