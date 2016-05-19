Заказ на разработку фирменного стиля

Для Инны Тищенко:

Рада сообщить вам, что мы выбрали вас, как исполнителя по работе над фирменным стилем (ФС) нашей компании.

Что мне нужно знать сейчас:

1. На данный момент мне нужно четко обрисовать предмет договора, прописать все элементы фирменного стиля с точки зрения дизайнера, т.е вашего. Опишите пожалуйста по пунктам все элементы ФС (они есть в прикрепленном файле ТЗ) что будет сделано, форматы предоставленных файлов, сроки предоставления каждого элемента.

2. Заключение договора подряда на выполнение работпо дизайну. Мне нужны ваши данные для внесения в графу Реквизиты исполнителя: паспортные данные. Вышлите пожалуйста скан паспорта. Это будет лучше всего.