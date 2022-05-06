Здравствуйте, нужно разработать мобильное приложение iOS / Android на конструкторе (Adalo, FlutterFlow или предложить свое..) Дизайн есть, Frontend тоже, бизнес логика соответственно. Нужен только Backend. [b]Идея проекта [/b]Мобильное приложение по подписке с медитациями для всестороннего развития. Для работы над ...