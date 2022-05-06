Требуется разработать приложение (IOS и ANDROID) на FLUTTER. В настоящий момент Дизайн на FLUTTERFLOW. Проработаны интерфейсы и имеется описание логики. Суть приложения - типа чатрулетка только голосовой контакт между рандомными пользователями. Само соединение происходит через ...
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- $2000Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 месяца назад
В существующем проекте в зерокодинговом конструкторе мобильных приложений FlutterFlow интегрировать рекламу от яндекса в виде баннера, нативной рекламы, полноэкранной рекламы и видео с вознаграждением.FlutterFlutterFlowМобильные приложениянет заявокЗакрытгод назад
Привет, есть кто может давать уроки по платформе Flutterflow?FlutterFlutterFlowHTML-верстка2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте, нужно разработать мобильное приложение iOS / Android на конструкторе (Adalo, FlutterFlow или предложить свое..) Дизайн есть, Frontend тоже, бизнес логика соответственно. Нужен только Backend. Идея проекта Мобильное приложение по подписке с медитациями для всестороннего развития. Для работы ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $2000
Здравствуйте, нужно разработать мобильное приложение iOS / Android на конструкторе (Adalo, FlutterFlow или предложить свое..) Дизайн есть, Frontend тоже, бизнес логика соответственно. Нужен только Backend. [b]Идея проекта [/b]Мобильное приложение по подписке с медитациями для всестороннего развития. Для работы над ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад