Фотографирование бытовой техники

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт6 заявок470 просмотров

Организации требуется фотосессия ~70 моделей техники в различных ракурсах.

Нужен исполнитель живущий в Москве.

Задача сделать интересную фотографию исходя из условий оформления сайта - www.ladomir.ru (текущие фотографии на сайте пережиток прошлого категорически плохи), а именно:

Фон: черный, возможно звездное небо (может быть нужно специально изготовить фон).

Также нужен один общий вид изделия на белом фоне.

Объект: помимо общего вида изделия, нужны отдельные части - кнопка включения у чайника, место крепления шнура у утюга и т.п. (напр, http://www.ladomir.ru/model/8). Кол-во ракурсов зависит от модели прибора и в среднем составит ~3-4 шт на модель.

Особенности: фотография должна гармонично вписаться в свое место на сайте, может не должно быть обрезанных границ, т.е. все края фото градиентом должны переходить в черный цвет, цвет фона. А если и будут границы, то должно быть ощущение, что "так и задумано"

Перед началом работы, мне нужна одна ваша пробная фотография любого бытового прибора в ключе вышенаписанного ТЗ.

Оплата за пробную фотографию не предусмотрена.

Оплата за всю последующею фотосессию от 20 000 руб, увеличение оплаты возможно при действительно высоком вовлечении в процесс и самоотдачи фотографа.

14 лет назад
Runay
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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