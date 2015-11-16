Нужны фото Симферополя и Ялты

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Закрытнет заявок184 просмотра

Города: Симферополь и Ялта. 

Нужны фотографии:

Самые крутые (непростые) с точки зрения водителя участки дороги в Симферополе и окрестностях

Самые крутые (непростые) с точки зрения водителя участки дороги в Ялте и окрестностях

Обязательно фото нормального качества этих крутых участков дороги. Оптимально - 5 таких участков.  По каждому городу.

Подтверждение, что фото ваши - к каждому фото описание на 2 предложения, где это место находится.

Фотографии нужны горизонтальные, качество должно быть нормального уровня, чтобы все было четко видно и не мутное.

9 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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