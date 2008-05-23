Обработка фотографий для размещения на сайте

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Завершен9 заявок341 просмотр

Требуется обработать фото, на которых девушка демонстрирует образцы брюк, и сделать из этого подобие того, что брюки висят на манекене. Т.е.все чт выше пояса, вырезать и закрасить фоном. Кое где еще привести в порядок плотность, подсветить темные места. Исходные снимки 667х1000 jpg , всего около 150 шт Пример в приложении. Называйте цену и сроки и присылайте образец работы. Можно на мыло d.volob / ат/майл.ру

17 лет назад
novak
45 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$100
2 дня
Приятно работать с професионалом, все быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничесво. Спасибо.
Отличный работодатель. Оценка 50 баллов. Четкая задача, четкая оплата + премия за усердие - что еще фрилансеру для счастья надо. Рекомендую всем. Готов и дальше сотрудничать с Алексеем.

Заявки фрилансеров

apelab
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17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
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