Требуется: 1) Требуется заполнить интернет-магазин фотографиями товара (примерно 50 - 70 фотографий) (управляется через CMS) простя и удобная система управления сайтом добавление фото работает через добавить обзор ...
Обработка фотографий для размещения на сайте
Требуется обработать фото, на которых девушка демонстрирует образцы брюк, и сделать из этого подобие того, что брюки висят на манекене. Т.е.все чт выше пояса, вырезать и закрасить фоном. Кое где еще привести в порядок плотность, подсветить темные места. Исходные снимки 667х1000 jpg , всего около 150 шт Пример в приложении. Называйте цену и сроки и присылайте образец работы. Можно на мыло d.volob / ат/майл.ру
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