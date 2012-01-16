Портретная фотосессия и презентационный видеоролик

Здравствуйте.

Нужно приехать в офис в центре Москвы и сделать портретную фотосъёмку для бизнес-тренера (фото не столько "у стенки", сколько "в действии").

Кроме того, нужно будет записать презентационный видео-ролик на 3-5 минут, потом его, естественно, обработать.

Всё это нужно для будущего сайта бизнес-тренера.

Интересует:

- цена за фотосессию (в час)

- цена за обработку лучших фоток (если не включено выше, стоимость одной фотки)

- цена за видеоролик

Вся аппаратура должна быть у вас, у нас никакой техники нет =)