Портретная фотосессия и презентационный видеоролик

Нужен фотограф в Москве. Фоткать вязаные игрушки. Фотки нужно также и обрабатывать. На игрушки можно посмотреть здесь: http://www.jemper.ru Нужна исключительно качественная съёмка и обработка, которые смогут подчеркнуть уникальность, эксклюзивность и клёвость этих вязаных игрушек. Фотки для сайта. (Сайт ...
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Здравствуйте.
Нужно приехать в офис в центре Москвы и сделать портретную фотосъёмку для бизнес-тренера (фото не столько "у стенки", сколько "в действии").
Кроме того, нужно будет записать презентационный видео-ролик на 3-5 минут, потом его, естественно, обработать.
Всё это нужно для будущего сайта бизнес-тренера.
Интересует:
- цена за фотосессию (в час)
- цена за обработку лучших фоток (если не включено выше, стоимость одной фотки)
- цена за видеоролик
Вся аппаратура должна быть у вас, у нас никакой техники нет =)
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