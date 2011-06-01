Портретная фотосессия (Москва).

530 оригинальных Фотографий для сайта Кондиционеры. Нужны Оригинальные фотографии для существующего сайта Кондиционеры. Под статьи.Хорошего качества. Фотографии должны быть легкими,не перегружать сайт. Можно делать из нескольких одну. 1.JPG или PNG(используется если есть прозрачности) 2.Размер 700x500 пикселей, вес не важен. 3.Проверка на оригинальность ...
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Нужна команда фотограф+визажист-стилист для проведения персональной фотосессии (женщина с дочкой (12 лет) в студии.
Прилагайте ссылки на портфолио.
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