Требуется фотограф для съемки работ по аэрографии, включая процесс аэрографии авто, шлемов и росписи стен. Желаем опыт в подобных проектах. Работа может проходить как в малярном цеху, так и с выездами. Оплата обсуждается, предложите свою цену.