Место : в г.Киев. Что печь туристическая 2 фото ( пример в приложении )
Предметная съемка рубашек
Необходима предметная съемка рубашек - нужно 2-3 ракурса на каждую. Рубашек - 18.
Пример - http://britishstyle.ru/shirt-00545.html
Просьба указывать стоимость за ракурс.
Также просьба указать ближайшее к Вам метро.
Спасибо!
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