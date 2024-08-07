Для материала европейского медиа про жизнь Киева во время войны требуется репортажная фотосъемка. Всего 7 локаций: Шевченковский сквер, бульвар Шевченко, Крещатик (2 места), Аллея Героев, Оперный театр, улица Сагайдачного. Есть подробная инструкция что и как снять. На выходе должно получиться 10-15 фото.

Официальная оплата от европейского НКО на счет по договору.