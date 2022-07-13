Требуется фотограф для съемки работ по аэрографии, включая процесс аэрографии авто, шлемов и росписи стен. Желаем опыт в подобных проектах. Работа может проходить как в малярном цеху, так и с выездами. Оплата обсуждается, предложите свою цену.
Розпізнати рослини
добрий день
необхідно розпізнати як називаються рослини на відео.
потрібен фітотерапевт або хто цікавиться фіто зоною в Україні
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