Сделать фотографии села Гродовка Донецкой области

Здравствуйте! Кто из Донецка и области есть недольшая работа.А именно сделать нескольк фотографий.

1. 3 фотографии общего вида села Гродовка Донецкой области Красноармейского района.

2. 3 фотографии кладбища в селе Гродовка (вход, общий вид)

3. 10 фотографий памятника погибшим воинам в этом селе. Возможное местоположение памятника - на кладбище или в самом селе. (Не путать этот памятник с крестом о Голодоморе!!) Из них - 3 фотографии памятника с разных ракурсов, 7 фотографий плит с фамилиями. Особое внимание на плиту с фамилией Сивокоз Кузьмы Захаровича (Сивокоз К.З.)