Требуется Модель сделать фото

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт3 заявки193 просмотра

Ищу красивую Девушку модельной внешности.  (желательно блондинка с милым лицом)

Нужно сделать около 300 фотографий. 

Оплата 10 000 рублей.

Фото не интимного характера! ( Все законно ) 

Обычные повседневные фото из жизни. Большинство фотографий подойдет из уже имеющихся у вас, а так же будет тз.

к примеру 10 фотографий в магазине где вы выбираете себе платье.

10 фото дома.

10 фото на улице.

И т.д.

Оставляйте свой инстаграмм или страницу вк.

я с вами свяжусь при заинтересованности.

так же можете писать в телеграмм мой

7 лет назад
meganom26
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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