Требуется предоставить фотографии реальних квартир. Фото должны быть сделаны самостоятельно (не графическое изображение, не фотомонтаж), соблюдая определённые условия.
Требуется Модель сделать фото
Ищу красивую Девушку модельной внешности. (желательно блондинка с милым лицом)
Нужно сделать около 300 фотографий.
Оплата 10 000 рублей.
Фото не интимного характера! ( Все законно )
Обычные повседневные фото из жизни. Большинство фотографий подойдет из уже имеющихся у вас, а так же будет тз.
к примеру 10 фотографий в магазине где вы выбираете себе платье.
10 фото дома.
10 фото на улице.
И т.д.
Оставляйте свой инстаграмм или страницу вк.
я с вами свяжусь при заинтересованности.
так же можете писать в телеграмм мой
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