Требуется Модель сделать фото

Ищу красивую Девушку модельной внешности. (желательно блондинка с милым лицом)

Нужно сделать около 300 фотографий.

Оплата 10 000 рублей.

Фото не интимного характера! ( Все законно )

Обычные повседневные фото из жизни. Большинство фотографий подойдет из уже имеющихся у вас, а так же будет тз.

к примеру 10 фотографий в магазине где вы выбираете себе платье.

10 фото дома.

10 фото на улице.

И т.д.

Оставляйте свой инстаграмм или страницу вк.

я с вами свяжусь при заинтересованности.

так же можете писать в телеграмм мой