Необходимо сверстать и интегрировать с одним из фрэймворков (React / Gatsby / Svelte) одностраничный статический сайт по готовому макету из Figma. Админки или какого-то пользовательского интерфейса не надо (все правки при необходимости ...
Заказать услуги программиста Gatsby
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста Gatsby на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- HTML-верстка21 заявкаЗакрыт24 дня назад
- $300
Есть готовая вёрстка сайта с анимированными JS-элементами на HTML + CSS + JS. На данный момент сайт включает в себя 5 страниц плюс шаблоны общей страницы блога и поста в блоге. Дополнительно, есть проект в ...JavascriptHTMLCSSFigmaGatsbyВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Нужен веб-программист: - настроить сервер хостинга. Эта часть, кажется, выполнена предыдущим разработчиком, который не доделал работу- на нем развернуть и настроить код движка сайта и стек, указанный по ссылке на github (скриншот и ссылка ниже) - подключить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день уважаемые фрилансеры, Собираемся переводить существующие проекты на статику, в связи с чем встал вопрос разработки сайта, его тестирование и потом перевод остальных проектов. Есть дизайн в фигме, есть понимание функционала + прототип на тильде (getresidency ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходим креативный разработчик, с прикладным знанием WebGl, Three.Js и интеграцией его в сайт который стоит на Gatsby. [b] Что есть: [/b]- Более-менее готовая верстка - Готовые и анимированные модели. [b] Чего нет: [/b]- Нет понимания правильного ...GatsbyWebGLВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
. Ссылка на текущую верстку: https://unruffled-kare-3e81ba.netlify.app Github с версткой: https://github.com/mard-one/moonsight Ссылка на дизайн файл: https://www.figma.com/file/t7tQX1F1rHCr0jVElvoO8M/Moonsight-Agency-Final-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0?node-id=3285%3A0 Необходимо: - Прикрутить анимации (Лотти файлы) и переходы между страницами/ скроллы. - Переверстать один блок на странице About Us - Проверить верстку на целостность - Добавить видео 3Д элементов и пнг ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, есть website на английском языке - https://www.geoapify.com/ Создан с помощью Gatsby. В какой-то степени оптимизирован, каждая страница под свои ключевики. На данный момент застрял в выдачах на 10-30 позициях в Google. Ищется специалист, который сможет поднять целевые ...GatsbyПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Необходимо вырезать svg и js анимации с первого экрана этого сайта [url=https://indicius.com]https://indicius.com[/url] (скриншот [url=https://c2n.me/4bJajdM.png]https://c2n.me/4bJajdM.png[/url] ), чтобы впоследствии ее можно было вставить единым html-блоком в другую страницу. [b]Поскольку сайт indicius.com написан на фреймворке gatsby (react.js), нужен ...JavascriptHTMLReact.jsGatsbyHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищу специалиста на React для создания приложения с отправкой персональных открыток. Где можно выбрать фон, шрифт, цвет и написать свой текст отправителю с возможностью отправки или шеринга через соц сети Пример могу прислать в личку. Предполагается ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть готовая верстка CSS HTML и некоторые скрипты JS Необхордимо собрать все воедино SSR или SSG не играет роли - главное чтобы загружался быстро, посмотрим на lighthouse Если есть на примете другие фреймворки - предлагайте Одно из основных что ...JavascriptHTMLCSSNext.jsGatsbyHTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Создаётся новый сайт на Gatsby. Нужно интегрировать его с контентом на Strapi. Сайт на теме от Stackbit. В принципе, можно и сразу на другой теме построить, если это будет удобнее, не критично. Могу купить готовую тему ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищу человека, который бы помог с консультациями по zoom, допилить сайт на gridsome (лучше) или gatsbyGatsbyВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1500
Имеется информационный сайт на Wordpress, публикующий обычные статьи с изображениями, видео с Ютуб. Никаких заморочистых сервисов на сайте нет. Имеется проблема со скоростью. Много внешних запросов (~300-400). Да, можно его попытаться оптимизировать и улучшить скорость, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад