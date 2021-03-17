Заказать услуги программиста Gatsby

Найдите программиста Gatsby прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите услуги программиста Gatsby на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Разработка одностраничного сайта на React / Gatsby / Svelte

    Необходимо сверстать и интегрировать с одним из фрэймворков (React / Gatsby / Svelte) одностраничный статический сайт по готовому макету из Figma. Админки или какого-то пользовательского интерфейса не надо (все правки при необходимости ...

    FigmaReact.jsGatsby
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    24 дня назад

  • Перенести готовую вёрстку сайта на Gatsby + Strapi

    $300

    Есть готовая вёрстка сайта с анимированными JS-элементами на HTML + CSS + JS. На данный момент сайт включает в себя 5 страниц плюс шаблоны общей страницы блога и поста в блоге. Дополнительно, есть проект в ...

    JavascriptHTMLCSSFigmaGatsby
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработать код с github + подключить админку. Next.js, React, MDX

    Нужен веб-программист: - настроить сервер хостинга. Эта часть, кажется, выполнена предыдущим разработчиком, который не доделал работу- на нем развернуть и настроить код движка сайта и стек, указанный по ссылке на github (скриншот и ссылка ниже) - подключить ...

    Next.jsReact.jsGatsby
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Статический сайт (headless CMS + генератор)

    Добрый день уважаемые фрилансеры, Собираемся переводить существующие проекты на статику, в связи с чем встал вопрос разработки сайта, его тестирование и потом перевод остальных проектов. Есть дизайн в фигме, есть понимание функционала + прототип на тильде (getresidency ...

    FigmaTildaNext.jsФорма обратной связиGatsby
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Креативный разработчик со знанием Gatsby и Three.Js

    Необходим креативный разработчик, с прикладным знанием WebGl, Three.Js и интеграцией его в сайт который стоит на Gatsby. [b] Что есть: [/b]- Более-менее готовая верстка - Готовые и анимированные модели. [b] Чего нет: [/b]- Нет понимания правильного ...

    GatsbyWebGL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка проекта

    . Ссылка на текущую верстку: https://unruffled-kare-3e81ba.netlify.app Github с версткой: https://github.com/mard-one/moonsight Ссылка на дизайн файл: https://www.figma.com/file/t7tQX1F1rHCr0jVElvoO8M/Moonsight-Agency-Final-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0?node-id=3285%3A0 Необходимо: - Прикрутить анимации (Лотти файлы) и переходы между страницами/ скроллы. - Переверстать один блок на странице About Us - Проверить верстку на целостность - Добавить видео 3Д элементов и пнг ...

    React.jsGatsby
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Продвинуть сайт в Google

    Здравствуйте, есть website на английском языке - https://www.geoapify.com/ Создан с помощью Gatsby. В какой-то степени оптимизирован, каждая страница под свои ключевики. На данный момент застрял в выдачах на 10-30 позициях в Google. Ищется специалист, который сможет поднять целевые ...

    Gatsby
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вырезать векторную анимацию с веб-страницы

    $15

    Необходимо вырезать svg и js анимации с первого экрана этого сайта [url=https://indicius.com]https://indicius.com[/url] (скриншот [url=https://c2n.me/4bJajdM.png]https://c2n.me/4bJajdM.png[/url] ), чтобы впоследствии ее можно было вставить единым html-блоком в другую страницу. [b]Поскольку сайт indicius.com написан на фреймворке gatsby (react.js), нужен ...

    JavascriptHTMLReact.jsGatsby
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Приложение на React

    Ищу специалиста на React для создания приложения с отправкой персональных открыток. Где можно выбрать фон, шрифт, цвет и написать свой текст отправителю с возможностью отправки или шеринга через соц сети Пример могу прислать в личку. Предполагается ...

    React.jsGatsby
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • NextJS / Gatsby - мини сайт

    Есть готовая верстка CSS HTML и некоторые скрипты JS Необхордимо собрать все воедино SSR или SSG не играет роли - главное чтобы загружался быстро, посмотрим на lighthouse Если есть на примете другие фреймворки - предлагайте Одно из основных что ...

    JavascriptHTMLCSSNext.jsGatsby
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интегрировать Strapi как Headless CMS в сайт на Gatsby (React)

    Создаётся новый сайт на Gatsby. Нужно интегрировать его с контентом на Strapi. Сайт на теме от Stackbit. В принципе, можно и сразу на другой теме построить, если это будет удобнее, не критично. Могу купить готовую тему ...

    React.jsGatsby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать статичный сайт (Gatsby, Jekyll, Hugo) и переезд с wordpress

    $1500

    Имеется информационный сайт на Wordpress, публикующий обычные статьи с изображениями, видео с Ютуб. Никаких заморочистых сервисов на сайте нет. Имеется проблема со скоростью. Много внешних запросов (~300-400). Да, можно его попытаться оптимизировать и улучшить скорость, ...

    WordPressСайт на WordPressHTMLGoogle AdsGatsbySEO-оптимизация
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад