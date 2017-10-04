2 страницы перенести на Joomla 2.5 ( контент )

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки118 просмотров

https://cloud.mail.ru/public/FHEr/ZDKyQ6xtj вот сайт.

Вся задача.

Стоимость и срок указывайте пожалуйста.

Joomla
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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