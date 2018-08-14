Добрый день! Сайт http://berestalab.com Главную страницу починили, все остальные страницы существуют, но почему-то не открываются из-за этой ошибки (см. скриншот)
Адаптация формы заказа на сайте для мобильных устройств.
Добрый день!
Есть сайт webmabo.ru На нем есть форма заказа пробного урока. Её надо адаптировать для мобильных устройств. Т.е. чтобы форма помещалась на экран мобильного телефона и ноутбука.
Заявки фрилансеров
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