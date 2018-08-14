Адаптация формы заказа на сайте для мобильных устройств.

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Закрыт15 заявок193 просмотра

Добрый день!

Есть сайт webmabo.ru На нем есть форма заказа пробного урока. Её надо адаптировать для мобильных устройств. Т.е. чтобы форма помещалась на экран мобильного телефона и ноутбука.     

7 лет назад
Maxim_123-123
Максим 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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